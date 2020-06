Cornélio Procópio ganha hospital para atendimento a vítimas da Covid-19

Assembleia tem trabalhado com rapidez para aprovar medidas

“É uma parceria que vai salvar muitas vidas”, disse o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) nesta sexta-feira (19) ao visitar o Hospital Casa de Saúde Doutor João Lima (foto) em Cornélio Procópio. A cidade, sede da 18ª regional de saúde, não tinha um hospital de referência para atendimento às vítimas da covid-19, com leitos exclusivos destinados ao tratamento de pacientes com a doença. Romanelli seguiu todos os protocolos exigidos na pandemia: uso de máscara facial, macacão de proteção e distanciamento social.

Romanelli, o prefeito Amin Hannouche (PSDB) e o médico João Batista Lima Filho conversaram sobre o atendimento do hospital para evitar a contaminação das instalações. O Estado abriu mais dez novos leitos de UTI adulto e dez de enfermaria. O Cegen agora integra a estratégia de leitos exclusivos para atendimento de pacientes com a covid-19.

“Com esse investimento do Governo do Paraná, a mesorregião do Norte do Estado soma 163 leitos de UTI adulto e 243 de enfermaria”, disse o deputado. Romanelli lembra ainda que as taxas de ocupação da estrutura nesta semana chegaram a 36% e 28%, respectivamente.

O deputado reafirmou ainda da importância do investimento, o que fortalece a regionalização e as ações de saúde na região. Para ele, é um grande reforço na saúde para a região. A abertura dos novos leitos faz parte do pacote de ações do Estado para ampliar o atendimento médico em todo o Paraná, sobretudo para casos relacionados ao coronavírus.



Prevenção — Romanelli avalia como positiva a iniciativa do governo em ampliar a disponibilidade de leitos exclusivos para o atendimento às vítimas do coronavírus. Segundo ele, embora a ocupação de leitos na região esteja sob controle, a ampliação da oferta de leito é importante para prevenir, evitar lotação e garantir atendimento rápido e de qualidade, dentro da estratégia de fortalecimento da rede.

Em todo o Estado já foram habilitados 660 leitos de UTI exclusivos para atendimento da covid-19, desde o dia 4 de abril. Já os leitos de enfermaria são 1.126 em todo o Paraná.

Romanelli observa que a Assembleia Legislativa tem trabalhado com rapidez para aprovar medidas importantes no combate à pandemia, tanto as que visam a ação direta do cidadão e das empresas, como o uso de máscara de proteção facial e a medição da temperatura corporal, quanto as de liberação de recursos financeiros.

“Os deputados temos aprovado todas as medidas de ajuste do orçamento do Estado para que o governo possa garantir investimentos em saúde para hospitais, como o que aconteceu em Cornélio Procópio, que mais dez leitos de UTI e outros dez de enfermaria foram abertos para atendimento às vítimas da Covid-19”.

O deputado acrescenta que a instalação de leitos exclusivos para atendimento a casos de coronavírus tem por objetivo diminuir a contaminação nos serviços de saúde, separando estes pacientes dos demais e garantindo atendimento aos casos que demandem internação.