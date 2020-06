Cornélio Procópio tem mais uma morte e 97 casos confirmados

Veja situação em outros municípios do Norte Pioneiro

Nesta segunda-feira, dia primeiro, foi confirmada a segunda morte provocada pela Covid 19 em Cornélio Procópio, conforme boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado às 11h30m.

Era uma idosa de 84 anos com outras comorbidades internada na cidade que depois de ser positivada foi transferida para um hospital em Apucarana. Ela não resistiu.

O mesmo boletim informou que o município tem agora 97 casos confirmados na cidade; 21 já curados; 107 casos em investigação; 319 descartados e ainda 734 em monitoramento.

Alguns exemplos de confirmados no Norte Pioneiro: Quatiguá (2), Abatiá (2), Andirá (7), Bandeirantes (11), Ribeirão do Pinhal (22), Cambará (1), Conselheiro Mairinck (2), Joaquim Távora (1), Figueira (1), Ibaiti (2), Jacarezinho (15), Quatiguá (4), Salto do Itararé (1), Santana do Itararé (1), Santo Antônio da Platina (2), São José da Boa Vista (1), Siqueira Campos (4), Tomazina (3) e Wenceslau Braz (10).