Cornélio Procópio terá voo direto para Curitiba

Projeto viabiliza transporte para a Capital

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) confirmou, nesta segunda-feira,dia oito, que Cornélio Procópio vai integrar o Programa Voe Paraná e terá voos regionais ligando a cidade do Norte Pioneiro à Curitiba. “Os voos deverão ser operados pela Gol e esse é um dos resultados da proveitosa reunião que tivemos com os prefeitos da Amunop na sexta-feira, dia 5, com o secretário Sandro Alex (Infraestrutura e Logística). Agora é preparar da ampliação do aeroporto municipal – com balizamento, terminal, pista adequada – para receber as aeronaves”, disse Romanelli.

Durante o encontro da Associação dos Municípios do Norte do Paraná, o secretário Sandro Alex pediu ao prefeito Amin Hannouche (PSDB) que prepare o projeto de ampliação e modernização do Aeroporto Francisco Lacerda Junior. A intenção, segundo Sandro, é num prazo de máximo 60 dias comecem os voos pela companhia Gol.

“Nossa cidade foi privilegiada com mais esta conquista, importante para toda a região. Cornélio Procópio está entre as oito cidades atendidas com voos diretos para a capital. Além de economizar tempo e recursos, os voos serão decisivos para empresários e para a população”, disse o prefeito e vice-presidente da Amunop, Amin Hannouche.

Obras – Sandro Alex garantiu pediu aos prefeitos da região que elaborem os projetos para as cidades receberem os recursos previstos no pacote de obras do Governo do Estado. “Nós temos R$ 2 bilhões para investir em obras de infraestrutura em todo o Paraná. Mas para isso precisamos de projetos e eles devem ser feitos pelas prefeituras”, afirmou.

Romanelli destacou o anúncio do secretário de Infraestrutura e Logística e pediu empenho e rapidez dos prefeitos na elaboração dos dos projetos. “É de extrema importância a agilidade na confecção dos projetos. Tenho certeza que os prefeitos da Amunop, com as equipe técnica das prefeituras, entregarão os projetos no prazo para que possam ser incluído neste pacote de obras do Estado”, disse Romanelli.

Para o presidente da Amunop, Jamison Donizete, prefeito de Sertaneja, a reunião superou as expectativas dos prefeitos e convidados. “Este governo será de todos os prefeitos, independente de qualquer posição politica”, afirmou.

Foram assinados convênios com as cidades de Leópolis e Sertaneja e a Caixa Econômica Federal, através da Superintendência de Londrina apresentou programas que beneficiam toda a região. Participaram da reunião, além dos prefeitos que integram a Amunop, o deputado Cobra Repórter (PSC), o presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Edmar Gomes Filho (PSB), vereadores e lideranças regionais.