Coronavírus fecha cinco agências da Copel no Norte Pioneiro

Joaquim Távora, Pinhal, Santa Mariana, Santana e Wenceslau

Coronavírus: Os atendimentos dos órgãos públicos do Estado foram alterados para evitar a proliferação do coronavírus no Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Junior já assinou segunda-feira última um decreto com medidas preventivas que serão adotadas pelo Estado, em consonância com as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para evitar aglomerações de pessoas sem afetar os serviços, muitos órgãos estão fazendo atendimento remoto, virtual ou por agendamento. O portal e o aplicativo do PIÁ – Paraná Inteligência Artificial (www.pia.pr.gov.br) também oferecem uma série de serviços personalizados ao cidadão.

Confira o funcionamento de alguns dos órgãos estaduais (as informações serão atualizadas conforme novas medidas forem adotadas):

COPEL: A partir desta quarta-feira (17), fará apenas serviços essenciais em suas agências de atendimento presencial. As agências presenciais estão fazendo o parcelamento em Unidades Consumidoras suspensas ou desligadas e os pedidos de ligação/religação para novo titular. Os demais serviços devem ser solicitados pelos canais virtuais da Companhia: Telefone: 0800 51 00 116. Agência Virtual: www.copel.com. Aplicativo Copel Mobile (Google Play e Apple Store).

Além disso, no Norte Pioneiro as agências listadas abaixo estão fechadas por tempo indeterminado. Os atendentes que atuam nesses locais precisam viajar até as agências e, por determinação da Copel, todas as viagens a trabalho estão suspensas.

São elas: Joaquim Távora, Ribeirão do Pinhal, Santa Mariana, Santana do Itararé, e Wenceslau Braz.

RECEITA ESTADUAL: Atendimento ao público será exclusivamente por: 1) Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), por meio dos telefones 3200-5009 (Curitiba e Região) e 0800-41-1528, para as demais localidades, no horário das 7h às 19h; 2) Portal de Atendimento, com acesso à página da Secretaria de Estado da Fazenda (www.fazenda.pr.gov.br); e 3) portal de atendimento do sistema Receita/PR.

AGÊNCIAS DO TRABALHADOR: Atendimento está cancelado a partir desta quinta-feira (19). O atendimento online continua normal para empresários e trabalhadores que procuram vagas. Para incentivar a geração de empregos, a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Família promoverá o 1º Mutirão Online de Empregos. São 1.700 vagas já abertas reservadas em 33 empresas parceiras de Curitiba e Região Metropolitana. Um hotsite foi criado para os trabalhadores enviarem seus currículos para mais de 60 categorias: www.mutiraodigital.pr.gov.br