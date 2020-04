Coronavírus: Norte Pioneiro tem hoje 18 casos suspeitos em 11 municípios

Boletim divulgado no final da tarde desta quinta-feira

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou o quarto óbito por coronavírus no Paraná na tarde desta quinta-feira (2). O paciente era um homem de 72 anos, residente em Campo Mourão. Ele estava internado desde o dia 28/03 e faleceu dia 31/03 em um hospital da região. Este caso não havia sido notificado pelo município para a Sesa até este momento.

O boletim também registra 18 casos sendo investigados no Norte Pioneiro, sendo um em Ribeirão do Pinhal, dois em Jacarezinho, um em Ribeirão Claro, quatro em Santo Antônio da Platina, um em Cambará, três em Siqueira Campos, dois em ibaiti, um em Figueira,um em Santana do Itararé,um em Tomazina, um em Wenceslau Braz.

Há 29 novos casos confirmados nos municípios de: Palmeira (1), Curitiba (5), Mandirituba (1), Leópolis (1), Cornélio Procópio (1), Maringá (3), Terra Boa (1), Londrina (1), Cianorte (3), Cascavel (3), Telêmaco Borba (1), Paranavaí (1), São Manoel do Paraná (1), Campo Mourão (4), Campo Largo (1) e Marechal Cândido Rondon (1). Os pacientes são 17 homens e 12 mulheres com idades entre 23 e 90 anos.

Os cuidados para diminuir o risco de infecção continuam: Limpe as mãos frequentemente com álcool gel ou água e sabão(fotos). Cubra o nariz e a boca com um lenço ou o cotovelo ao tossir e espirrar.Evite ficar muito perto (um metro) de pessoas com sintomas semelhantes a um resfriado ou gripe.

PARANÁ – O Estado soma 258 casos confirmados – destes, quatro óbitos e seis não residem no Paraná –, 3.848 descartados, 638 em investigação.

De todos os casos confirmados, seis tem idades de 0 e 20 anos; 100 de 21 a 40; 89 de 41 a 60; 54 de 61 a 80; cinco acima de 80 e quatro não foram informados. A maioria dos pacientes são homens (135).

O município com o maior número de confirmações é Curitiba (99), seguido por Londrina (27), Cascavel e Maringá (13 cada).

ALTERAÇÕES – Três casos já confirmados em Curitiba foram transferidos para os municípios de Paranaguá, Ponta Grossa e São Paulo. De acordo com as investigações das secretarias municipais, os pacientes não residem na capital.

Abaixo, a íntegra do boletim divulgado nesta quinta-feira, dia dois, pelo governo estadual. Do Norte Pioneiro,a busca deve ser feita nas 18º e 19º Regionais de Saúde de Cornélio Procópio e Jacarezinho:

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/CORONA_02042020.pdf