Coronel Moraes agora é Cidadão Honorário de Jacarezinho

Recebeu a honraria na noite desta sexta-feira

Por volta das 22 horas foi encerrada no Plenário da Câmara Municipal de Jacarezinho – “Palácio São Sebastião” -, a cerimônia que concedeu o “Título de Cidadão Honorário do Município”, ao Coronel Antônio Carlos de Morais.

A solenidade foi presidida pelo presidente Pastor André de Souza Melo, e contou com a participação de autoridades de todo Norte Pioneiro, entre eles destacam-se o Deputado Estadual Pedro Lupion, os Vereadores Edilson da Luz, Diogo Augusto Biato Filho, Sidnei Francisquinho, o atual Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel José Luiz de Oliveira, além dos amigos e familiares do homenageado.

A proposta foi realizada pelo Vereador Edilson da Luz, em novembro de 2017, em consequência dos relevantes serviços de segurança pública prestados pelo homenageado em prol da comunidade sobretudo, no período em que comandou o 2º Batalhão.

A honraria foi aprovada por unanimidade através do Decreto Legislativo 03/2017, e outorgada pelos membros da Câmara na noite de sexta.

Durante a cerimônia, o autor do projeto ressaltou o quanto um policial militar se abdica de si e sua família em prol da comunidade que defende e que o Coronel Morais foi um exemplo nesse sentido “o Sr., Coronel Morais, é uma relíquia … tenho enorme apreço. pelos serviços de segurança que prestou em nossa cidade”, assinalou.

O atual Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel José Luiz, destacou a operacionalidade e liderança do Coronel Morais junto a tropa, principalmente, nos atendimentos das ocorrências de vulto, o que, certamente, contribuiu para a concessão da iniciativa, e agradeceu em nome da corporação toda a dedicação do homenageado à tropa e a população regional.

O Deputado Pedro Lupion falou sobre a importância de se reconhecer os bons profissionais, afirmando que ao ressaltar o valor de um membro, toda a corporação é homenageada, se estendendo para toda a tropa. Reiterou o que os oradores enfatizaram sobre a forma operacional do Coronel Morais trabalhar, sempre junto com as equipes policiais nas ruas, encerrando seus elogios parafraseando o autor do livro O Pequeno Príncipe “Nós somos responsáveis por aquilo que cativamos” , se referindo o quanto o homenageado cativou a população de Jacarezinho e de todo Norte Pioneiro, e que, agora, ele era responsável em manter esses laços e, em contrapartida, a comunidade o acolhia como conterrâneo, lhe oferendo a maior honraria do município.



Por fim, o Coronel Morais, agradeceu as homenagens recebidas, em especial ao Vereador Edilson da Luz, bem como a todos os presentes, e se emocionou ao dizer o orgulho e satisfação que estava sentido em receber o “Título de Cidadão Honorário de Jacarezinho”. Encerrou dizendo o orgulho que tem de agora ser um cidadão jacarezinhense.