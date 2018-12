Coronel Morais assume Subcomando da Polícia Militar do Paraná

No dia oito de janeiro

“Minha terra é o Norte Pioneiro, continuarei frequentemente viajando para essa minha região, onde estão os meus filhos, minha família e muitos amigos”, afirmou na tarde desta quinta-feira, dia 20, por telefone celular ao npdiario o coronel Antônio Carlos de Morais (fotos). Ele acabara de sair de uma reunião na secretaria estadual de Segurança Pública, em Curitiba. A partir do dia oito de janeiro (uma terça-feira) ele fará parte da Trinca que dirigirá a Polícia Militar do Paraná.

Morais, que está no 3º Comando Regional da PM em Maringá(responsável por oito batalhões e 119 municípios), será o Subcomandante Geral da PM paranaense (função operacional em todas as atividades), tendo o coronel Péricles de Matos como Comandante Geral da corporação (articulação política e planejamento), e o coronel Lanes Randal Prates Marques como Chefe do Estado-Maior da PM( demandas de diretorias,estratégicas).

O coronel Antônio Carlos de Morais nasceu em Eldorado, no sudoeste de São Paulo, porém há 32 anos fincou raízes no Paraná, em especial no Norte Pioneiro. Foi comandante da 4ª Companhia em Santo Antônio da Platina, onde mantém residência, e também do 2º Batalhão de Jacarezinho.

