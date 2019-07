Corpo ainda insepulto; namorada de assassino não foi presa; Quatiguá faz protesto

Veja detalhes do feminicídio

O professor de capoeira e entregador de uma distribuidora de bebidas Adelmo Cardoso Prado (fotos), 27 anos, que matou a ex-esposa Luciane Rita (fotos), 30, com a qual tinha um casal de filhos, agiu sozinho. A informação, adiantada pela reportagem no início da madrugada desta segunda-feira, da oito, foi confirmada pelas Polícias Militar e Civil.

O delegado que preside o inquérito, Juliano Fonseca, concedeu entrevista exclusiva ao npdiario contando alguns dos detalhes, e o relato é idêntico aos dos colegas PMs.

O feminicídio ocorreu no início da tarde deste domingo, dia sete, numa estrada rural em Guapirama, cidade distante 23 quilômetros de Quatiguá, onde ambos moravam.

O Kadet tinha ficado em posse da ex-esposa na partilha de bens do casal. Adelmo foi até a casa de Luciane para pegar alguns pertences dele que haviam ficado lá, como brinquedos e DVDs. Então, a chamou para conversar saindo os dois no carro indo até o local onde foi consumado o crime. O rapaz deu socos e pontapés, a asfixiou até desmaiar e jogou no banco de trás, ateando fogo em seguida.

Depois, ligou para sua atual namorada (que não sabia de nada) , inventou uma desculpa para ir buscá-lo no local do crime e levá-lo para a cidade de Guapirama. A moça cumpriu o pedido, porém não foi, não está e nem será presa porque não tem absolutamente nenhuma participação no feminicídio.

O corpo ainda não foi sepultado porque, por imposição legal, é preciso ter a certeza de que o cadáver é mesmo de Luciane.

O Instituto Médico Legal de Resende (IML) de Jacarezinho o levou para Londrina, já que apenas um exame de DNA poderá identificar o corpo.É possível que o laudo saia nesta terça-feira, dia nove, mas o prazo dado para familiares é de até uma semana.

A população local está indignada e organiza um protesto com passeata ruas da cidade na manhã do próximo sábado, dia 13. A ideia é não deixar cair no esquecimento os casos semelhantes ocorridos neste ano (em fevereiro um homem matou a esposa a golpes de botijão de gás).