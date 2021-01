Estava preso na cabine do veículo que despencou da rodovia para a represa

Um caminhão despencou na represa Chavantes no lado paulista da ponte Prefeito Benedito Garcia Ribeiro, que faz a divisa dos estados do Paraná e São Paulo, na rodovia Jayme Canet (PR-218) entre os municípios de Carlópolis e Fartura.

O acidente ocorreu no início da manhã desta quarta-feira, 13, O corpo do condutor, Luis Fernando Lepre da Silva (fotos), de 38 anos, será sepultado na manhã desta quinta-feira, dia 14, em Porto Ferreira, município de 57 mil habitantes do noroeste paulista.

Seguia para Telêmaco Borba (PR) carregado de areia. Viajava sozinho dentro da cabine. Não se sabe como perdeu o controle.

Ao contrário do que sugerem as imagens , o veículo não estava boiando e sim em cima de um banco de terra e pedra, uma vez que a estiagem fez com que a represa naquele local tivesse uma superfície de no máximo um metro e meio.

Deixou a esposa e um filho de cinco anos.

O corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo juntamente com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e Polícias Rodoviária e Militar dos dois Estados estiveram no local. Do lado paranaense, a PRE da Unidade Operacional de Santo Antônio da Platina, assim como bombeiros platinenses.

A ponte fica a 11 km da cidade de Carlópolis e levou 14 meses para ser construída, possui 53,5 metros de altura e 1550 metros de extensão, sendo assim a décima oitava maior ponte do Brasil.

Em 2012, um bitrem perdeu o controle e ficou pendurado na ponte praticamente no mesmo local deste acidente, a cerca de 8 metros do nível da água.

Naquela ocasião, o condutor foi resgatado com ajuda de pessoas que presenciaram o sinistro, com o auxílio de uma corda, e o puxaram de volta para ponte, alguns dias depois o caminhão foi retirado da ponte com ajuda de um guincho. As primeiras fotos do npdiario naquela oportunidade foram reproduzidas em vários países do mundo.