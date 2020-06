Corpo docente qualificado e estruturas modernas; UniFio abre inscrições gratuitas

São mais de 20 cursos de graduação

Começaram as inscrições gratuitas para o Vestibular do 2º Semestre de 2020 UniFio – o melhor Centro Universitário da região. Para se inscrever, basta preencher o formulário através do site: http://www.unifio.edu.br/formulario-de-interesse/.

São mais de 20 cursos de graduação, todos compostos por um corpo docente altamente qualificado, formado em sua grande maioria por Mestres, Doutores e Pós-doutores.

Com um amplo campus e estruturas modernas e completas, possibilitando diversas alternativas de ensino, o Centro Universitário UniFio foi eleito pelo Ministério da Educação (MEC), como o primeiro colocado entre os centros universitários dos estados de São Paulo e Paraná, destacando seu compromisso com uma formação superior de qualidade.

Os cursos oferecidos são: Administração, Agronomia Integral, Agronomia Noturno, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Computação – Sistemas de Informação, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária Integral, Medicina Veterinária Noturno, Nutrição, Odontologia, Pedagogia e Psicologia.

Estrutura completa e moderna, com um ensino que vai além da sala de aula. Anfiteatros, laboratórios temáticos, hospital veterinário, clínica escola, amplo acervo de livros em sua biblioteca, além de uma extensa área de Fazenda Experimental. Tudo isso faz parte de ser UniFio

Conheça o melhor Centro Universitário da região. As inscrições para o vestibular do segundo semestre estão abertas e são gratuitas. Agende sua prova: http://www.unifio.edu.br/formulario-de-interesse/