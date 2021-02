Adolescente tinha apenas 17 anos e vivia com um bandido

Exclusivo: O corpo de uma mulher em adiantado estado de decomposição, e praticamente irreconhecível, encontrado na represa de Xavantes, perto da zona urbana de Carlópolis em torno de 17h50m de quinta-feira, dia 18, foi identificado. A família foi comunicado na manhã deste sábado. Trata-se de Isabelle Breves (fotos), de 17 anos, residente em Siqueira Campos.

A garota foi assassinada antes ou jogada ainda com viva na água, pois as mãos estavam amarradas atrás do corpo e com arames e telas envolvendo pernas e dorso indicando que não poderia nadar ou se salvar.

O npdiario conversou hoje com Claudinir, pai da vítima. Ele contou que a moça, que completaria 18 anos no dia 11 de abril, estava “amigada” com um elemento perigoso e marginal, que, inclusive, permanece foragido, “ela não fazia nada de errado, mas se envolveu com esse bandido”, disse o genitor para a reportagem.

A mãe, Neiva Nunes, Claudinir, e os quatro irmãos, estão inconformados com a situação. O pai vai segunda-feira, dia 22, até o Instituto Médico Legal de Jacarezinho , que foi quem levou o cadáver e fez a necropsia. O corpo será sepultado no cemitério siqueirense.

Quando do achado de quinta, populares que encontraram avisaram as Polícias Militar e Civil locais e o corpo de bombeiros de Santo Antônio da Platina. As duas corporações se mobilizaram, porém a unidade de socorro platinense nem foi até a represa porque estava anoitecendo e nada poderia ser feito.