Corpo velado no ginásio de esportes de Santo Antônio da Platina

Sepultamento no final da tarde deste domingo

Inair de Jesus Galvão França (foto) faleceu aos 82 anos em Santo Antônio da Platina, de causas naturais.

O corpo foi velado no ginásio de esportes (fotos).

Culto 16 horas e o sepultamento às 17h45m no cemitério São João Batista.

Casada com Israel Galvão,era sogra do Ivair da Loja Paulistana e do Júnior da Lanchonete e restaurante Big Burguer.

Também avó de Gislaine, diretora da secretaria municipal de Educação e esposa do publicitário Jean, da Out Line, todos da Congregação Cristã do Brasil.