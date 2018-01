Corrida em Wenceslau Braz atrai mais de 100 atletas

Competição tradicional na região foi sucesso de participantes e de público de novo

A Prova Pedestre de São Sebastião trouxe a Wenceslau Braz mais de 100 atletas de diferentes municípios do Paraná e São Paulo neste domingo (21). Disputada em oito categorias, a corrida continua ganhando corpo a cada edição que passa.

Nesta 25º edição da prova, que já é conhecida como uma das mais tradicionais em toda a região, mesmo o tempo instável não foi capaz de afastar a grande quantidade de corredores, assim como os muitos moradores da cidade que prestigiam a competição e deixam seu incentivo aos atletas.

Além dos corredores locais, marcaram presença atletas de municípios como Piraí do Sul, Campo Largo, Telêmaco Borba, Arapoti, Siqueira Campos, Sengés, Pinhalão, Jundiaí do Sul, Tejupá (SP), Itararé, (SP), Sorocaba (SP), Coronel Macedo (SP) e Taquarituba (SP).

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), fez questão de marcar presença na corrida e enaltece o trabalho feito pela secretaria de Esportes do município. “Hoje nosso esporte é tratado como um instrumento de inclusão social e por isso temos investido em cada vez mais eventos, escolinhas, participações em jogos e muitos outros. E um exemplo é a nossa tradicional Corrida de São Sebastião, que fazemos questão de dar total apoio e mais uma vez temos o privilégio de receber grandes atletas de muitas cidades diferentes”, pontua.

RESULTADOS

Confira os vencedores de cada uma das categorias :

Masculino menor de 15 anos: Alexsandro da Costa (W. Braz)

Masculino 15 a 17 anos: Iago Roberto da Silva (W. Braz)

Masculino 18 a 39 anos: José Ademir Maestria (Arapoti)

Masculino 40 a 49 anos: Antônio Francisco dos Santos (Taquarituba /SP)

Masculino 50 a 59 anos: Jairo dos Santos (Piraí do Sul)

Masculino acima de 60 anos: Hélio José da Silva (W. Braz)

Feminino 15 a 17 anos: Thalia Carneiro (Piraí do Sul)

Feminino 18 a 39 anos: Edilia Maria (Sengés).

TEXTO E FOTOS: LUCAS ALEIXO