Corte de luz causa transtornos para dez mil platinenses

Queda de energia elétrica atingiu vários bairros da zona urbana

O desligamento acidental que atingiu parte do centro platinense e bairros do entorno na manhã desta sexta-feira, dia seis, em Santo Antônio da Platina, causou transtornos. O gerente regional da Copel, Edson Bandeira, deu as explicações ao npdiario.

Feita inspeção visual em toda a rede e também feito o religamento trecho a trecho, não foi encontrado defeito.

“Possivelmente, algum toque de galhos de árvore na rede, ou objeto lançado pelo vento que tocou. Enfim, o dispositivo de segurança do sistema elétrico bloqueou o fornecimento por algo momentâneo, que não foi possível identificar”, disse.

Às 06h45m desligadas 2483 unidades consumidores em todo o alimentador Vila Claro que abrange o eixo entre as ruas 13 de Maio e avenida Oliveira Motta, passando pelo Jardim São Francisco até a entrada da EFAPI (não abrange o Hospital Regional); às 07h13m foram religados 847 consumidores até o religador da Rua 13 de Maio esquina com 24 de Maio;

Às 07:32 religados mais 900 consumidores até a chave operacional na Rua 13 de Maio com José Bonifácio;

As 08:14 foram religados todos os consumidores sem encontrar causa aparente para o desligamento.

“Nossa estimativa é de 3 pessoas por unidade consumidora. E existe a possibilidade de encontrar a causa quando acontece esse tipo de situação, depois de religamento ficar aberta uma ordem de serviço para realização de novas ações de manutenção preventiva”, adicionou Bandeira.

Se calculado o número aproximado de pessoas, inclusive de fora da cidade que estavam em Santo Antônio durante o black out, é possível chegar a dez mil pessoas atingidas aproximadamente.