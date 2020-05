Costureira platinense produz máscaras para bonecas

E também para os adolescentes e os adultos

Seguindo as recomendações das Organização Mundial da Saúde (OMS) em relação à proteção durante a pandemia do coronavírus (Covid-19), a costureira Isabelle Garrett Lemos Pereira, moradora de Santo Antônio da Platina, está produzindo diversas máscaras de pano dupla face (imagens), as quais deverão ser usadas durante contato com outras pessoas, sobretudo em estabelecimentos comerciais.

A empresária, preocupada com as crianças, trouxe à tona uma ideia inovadora: máscaras especiais destinadas às bonecas (fotos). O foco é conscientizar e ensinar, por meio da brincadeira, sobre a necessidade da utilização do objeto.

Considerando a crise, os preços são acessíveis a todos, variando entre R$ 3,00 (bonecas) e R$ 5,00.

Há produtos para pronta entrega, mas você pode encomendar e personalizar a sua.

Faça sua encomenda para adultos e bonecas pelo número (43) 99820-2232

Veja mais fotos abaixo: