Cover da Legião Urbana se apresenta em Santo Antônio; veja vídeo

Na Estância Carranca

Na noite do próximo sábado, dia 13, a Estância Carranca receberá as bandas Vó Zaira e o Cover Sete Cidades Legião Urbana (fotos) para animar a noite do público. A abertura terá inicio às 21 horas.

Um espetáculo inesquecível com todos os sucessos e propõe o resgate de grandes sucessos de uma das bandas de maior importância dentro do cenário do rock nacional.

Convites Antecipados

1º lote – até 05/10 (sexta-feira)

Individual (pista) R$ 40,00

Mesa (4 lugares) R$ 160,00

Mesa (6 lugares) 240,00

2º lote – a partir de 06/10 (sábado)

Individual (pista) R$ 50,00

Mesa (4 lugares) R$ 200,00

Mesa (6 lugares) R$ 300,00

Informações para os convites:

(43) 999308160

(43) 991713144