Covid-19: Interditado lava car em Santana do Itararé

Dono do estabelecimento já tinha sido notificado

Nesta terça-feira, dia sete, às 22h45m, um lava car, localizado na rodovia PR-272, foi interditado em Santana do Itararé.

De acordo com as informações, a equipe policial seguiu o decreto municipal 014/2020 e, com a ajuda da vigilância sanitária, realizou o ato do estabelecimento comercial, uma vez que o dono já havia sido notificado, entretanto não acatou as recomendações.

O proprietário foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.