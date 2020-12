Ele tinha 53 anos e deixou a viúva e mais dois filhos

O corpo de Jonas Teodoro Rodrigues (fotos) , de 53 anos, foi sepultado nesta segunda-feira, dia 28, em Santo Antônio da Platina.

Shaolin, como era carinhosamente conhecido, trabalhava com esporte na escolinha Gol de Placa, perdeu a vida na madrugada por complicações da Covid-19 após 18 dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro.

Entusiasta do futebol (society, futsal e de campo) era sempre visto nos clubes sociais e no Estádio José Eleutério da Silva formando crianças e pré-adolescentes.

Deixou a esposa e dois filhos (Gustavo e Guilherme).

É a 19º óbito no município pela doença.

No boletim epidemiológico deste domingo, dia 26, ainda não havia sido registrado seu falecimento.