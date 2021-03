Mefecista de 82 anos tocava em igrejas, asilo e festas religiosas

Ildevan Alves Carneiro (fotos) , de 82 anos, e 64 de profissão, era barbeiro respeitado e com uma clientela fiel há décadas atuando no centro de Santo Antônio da Platina.

Faleceu meia-noite e cinco minutos de complicações pela Covid-19 nesta terça-feira, dia 16, numa UTI de Londrina.

Foi a 41ª morte pela doença no município.

Os três filhos, sete netos e três bisnetos e a comunidade norte-pioneirense, em especial os católicos, lamentam.

Conservador, seu salão era decorado com as mesmas peças, imagens de Nossas Senhoras de Fátima e Aparecida, fotografias antigas ainda em preto e branco, outras coloridas como a dele com o indefectível Fusca sempre estacionado na frente do estabelecimento, na rua Rui Barbosa, além de objetos usados na zona rural como moedor de café e chaleira.

Começou cedo no ofício e era um dos poucos na atividade, diferente de cabeleireiros, que possuem outro timing e mais rápidos. Ali, no Salão do Ildevan, se respirava calma e quietude.

Também sentiu cedo o talento para a música, em especial dos anos 50, tocando acordeon e trumpete (até recentemente) em bailes com a saudosa banda Lira Platinense e, principalmente, na igreja Matriz, capelas e festas familiares e/ou religiosas.

“Vou ser assim sempre, não tem porque mudar”, afirmou ele, em reportagem especial produzida em 2017 ao npdiario.

Integrante do MFC (Movimento Familiar Cristão), animava missas e divertia idosos do Asilo São Francisco de Assis.

