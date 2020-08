Coxa vence RB Bragantino de virada

O Coxa tem o patrocínio da Pro Tork (maior fabricante de motopeças da América Latina)

O Coritiba venceu o Red Bull Bragantino por 2×1 na tarde deste domingo, dia 23, no estádio Nabi Abi Chedid. A vitória de virada veio com os gols de Sabino e Robson. Com o resultado, o time patrocinado pela Pro Tork somou os primeiros pontos no Brasileirão e agora terá pela frente uma semana cheia de trabalho até enfrentar o Sport, no próximo domingo, no Couto Pereira.

O jogo – A partida começou com uma jogada bonita aos seis minutos, quando Sassá deu uma caneta em Matheus Jesus, mas a sequência foi com defesa do goleiro do RB Bragantino. Aos 15’, Wilson e Rhodolfo deram um susto na torcida coxa-branca trocando passes na pequena área.

Porém, a emoção começou mesmo já nos últimos minutos do primeiro tempo. Aos 44’, o Red Bull Bragantino abriu o placar depois de um contra-ataque certeiro. No minuto seguinte, Sassá foi derrubado na área e o pênalti foi marcado para o Coxa. Fabrício Bruno foi expulso da partida. Sabino foi para a cobrança e, com muito estilo, mandou para as redes deixando tudo igual no placar.

Para o segundo tempo, o Coritiba voltou com a mesma formação, mas querendo a primeira vitória na competição. Aí, Robson marcou o segundo gol alviverde, virando a partida. A jogada começou com Sabino, que passou para William Matheus e Robson mandou de primeira para as redes.

Aos 20’, Neilton ficou cara a cara com o goleiro, mas a arbitragem assinalou o impedimento na jogada. E aos 25’, Sabino fez mais um, mas a arbitragem anulou, marcando mais um impedimento. Mozart realizou todas as substituições no Coxa. Entraram Luiz Henrique, Jonathan, Igor Jesus, Wellissol e Rodolfo Filemon, nos lugares de Matheus Bueno, Patrick Vieira, Sassá, Robson e Matheus Galdezani.