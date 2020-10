Crea apresenta propostas para candidatos de oito cidades do Norte Pioneiro

Instrumento de referência para o planejamento da administração pública

Com o objetivo de contribuir com melhorias na gestão pública, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) está distribuindo propostas nas áreas de Engenharias, Agronomia e Geociências para os candidatos das principais prefeituras do Norte Pioneiro.

O Programa chamado “Agenda Parlamentar – O Paraná em Debate” traz ideias e soluções de políticas públicas para os futuros gestores. A iniciativa conta com a parceria de Entidades de Classe e Instituições de Ensino Superior. As propostas foram apresentadas para os candidatos dos municípios de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Bandeirantes, Uraí, Cornélio Procópio, Ibaiti, Ribeirão Claro e Cambará.

O Engenheiro Eletricista e gerente regional do Crea-PR em Londrina, Edgar Tsuzuki (FOTO) explica que o objetivo da ação é sensibilizar os candidatos em relação às principais demandas relacionadas às áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências dos municípios e da população. “Queremos abrir diálogo com os postulantes ao Executivo destas cidades e esperamos que as propostas apresentadas sejam incorporadas aos respectivos planos de governos”, diz. As propostas são apresentadas por meio dos Cadernos Técnicos e dos Estudos Básicos de Desenvolvimento Municipal (EBDM), materiais produzidos por profissionais técnicos altamente especializados que voluntariamente participam deste trabalho com o Crea-PR.