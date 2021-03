Em Cornélio Procópio , o Crea-PR tem representante no Conselho de Sanidade Agropecuária. O Engenheiro Agrônomo João Ataliba de Resende Neto explica as discussões que são apresentadas nas reuniões. “Nós discutimos a implementação e manutenção de estradas rurais, fomentos no setor de bovinocultura de leite, sanidade animal e qualidade e sanidade de produtos básicos voltados à população local. Outros temas contemplados nos encontros são as doenças que atingem as lavouras do município e a produtividade”.

Membro do Conselho de Sanidade Agropecuária há mais de seis anos, Resende Neto ressalta a importância da presença de perfis técnicos nessas esferas. “Os profissionais têm conhecimento e capacitação para tomar decisões de cunho técnico, que estão dentro das normas e leis regentes no município e no país”, acrescenta.

Em Bandeirantes , a representação é de responsabilidade do Engenheiro Mecânico Harlon Luna Ferreira (foto abaixo) , no Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Bandeirantes. “Nas reuniões, discutimos a aprovação de licenças de empresas que querem se instalar no município, bem como de construções inadequadas ao Plano Diretor”. A convocação dos encontros é feita sempre que necessário. “Acredito ser muito importante a representatividade de órgãos relevantes da sociedade, assim como temos membros da OAB, do Ministério Público e assim por diante”, cita Ferreira.

Para o assessor de Gestão de Políticas Públicas do Crea-PR, Samir Jorge, as representações são fruto de um processo cada vez maior da presença do Crea-PR na discussão de temas relevantes para a sociedade. “Esta é uma iniciativa contínua em busca de participar o máximo possível em todas as representações, cuja atividade ou atuação tenha vínculo com as nossas profissões”, comenta.

Ao longo do tempo, as ações promovidas pelo Crea-PR geraram avanços para a percepção da importância do sistema profissional para a sociedade, gerando, assim, oportunidades de inserção profissional.

“Sempre que indicarmos a necessidade da elaboração de estudos básicos para uma determinada área do nosso sistema profissional, naturalmente ocorrerá a janela de oportunidade para inserção profissional, como por exemplo, a obrigatoriedade da elaboração de Estudos de Impactos de Vizinhança para permitir a instalação de determinada empresa, fato este que passa por discussão em Conselhos de Meio Ambiente de vários Municípios. Essa ação pode parecer simples, mas na prática protege o cidadão na convivência com atividades que poderiam causar danos, sejam sonoros, de poluição ou mesmo de intensa movimentação e que causariam incômodo na rotina diária destas pessoas que residem no entorno desta atividade comercial ou mesmo industrial”, afirma.

Para este ano, o Crea-PR pretende intensificar a interação com os representantes dos conselhos municipais. “Queremos colaborar com a melhoria da representação, fornecendo mais informações e apoio para que nossa representação cresça sempre, buscando a valorização das nossas profissões junto à sociedade e colaborando para a melhoria de vida das pessoas em todas as regiões do nosso Paraná”, finaliza Jorge.