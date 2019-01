Credenciamento para novos chefes dos Núcleos de Educação começa sexta-feira

Inscrições para participar vão até 3 de fevereiro

Conforme antecipou o npdiario: https://npdiario.com/educacao/testes-seletivos-definirao-chefias-de-nucleos-regionais-de-educacao/ haverá concorrência pública para o cargo.

Começam na sexta-feira (18) as inscrições para o processo de credenciamento para escolha dos 32 novos Chefes dos Núcleos Regionais de Educação do Paraná. O processo vai valorizar um conjunto de competências profissionais que vão desde a experiência de gestão até os resultados obtidos pelos professores enquanto ocuparam cargos de liderança. As inscrições para participar vão até 3 de fevereiro.

Podem participar todos os servidores ativos que já tenham exercido qualquer um dos cargos de diretor de escola, diretor auxiliar, chefe de núcleo regional ou assistente de núcleo.

De acordo com o secretário de Estado da Educação e do Esporte, Renato Feder, o processo pretende democratizar o acesso de servidores ao cargo de chefe de núcleo e garantir que profissionais qualificados ocupem as posições. O processo de credenciamento servirá como referência para que a gestão defina os profissionais que vão ocupar definitivamente as chefias dos 32 Núcleos Regionais de Educação. Além disso, possibilitará a criação de um banco de talentos para escolhas futuras do governo.

A escolha por um processo de credenciamento para referência atende à necessidade de maior transparência na seleção de pessoas para cargos de liderança. “O credenciamento técnico permitirá identificarmos bons profissionais para as chefias de núcleo. Queremos escolher os melhores líderes para melhorar a qualidade das nossas escolas e os índices de aprendizagem dos alunos”, explicou Feder. O secretário argumenta ainda que os estados que mais avançaram na educação implementaram processos semelhantes.

ETAPAS – O processo de credenciamento acontecerá em cinco etapas: análise de currículo; estudo de caso; teste online de raciocínio lógico e gestão; entrevista e apresentação de Plano de Gestão para uma banca multidisciplinar. A última etapa acontecerá em Curitiba. O transporte dos finalistas classificados será providenciado pela Secretaria.

PROGRAMA – O processo de credenciamento contará com suporte técnico do Programa de Apoio a Lideranças no Setor Público, programa realizado em cooperação pelo Governo do Estado do Paraná e a Aliança, formada pelas organizações do terceiro setor Fundação Lemann, Instituto Humanize, Instituto República e Fundação Brava.

O Programa de Apoio a Lideranças no Setor Público incentiva o Estado a atrair, selecionar e desenvolver as pessoas mais preparadas para os cargos de liderança do Governo.