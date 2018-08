Cremado corpo do ex-deputado Florivaldo Palácios

Também foi vice-prefeito de Jacarezinho

O corpo do ex-deputado estadual Florivaldo Palácios (fotos), 84 anos, foi cremado na noite desta quarta-feira, dia primeiro, em Almirante Tamandaré (Crematório Vaticano), onde havia sido velado.

As cinzas serão levadas para Jacarezinho em data a ser definida.

Líder estudantil, engenheiro civil e vice-prefeito de Jacarezinho, estava internado no Hospital Marcelino Champagnat (Curitiba), de falência múltipla dos órgãos.

Bem humorado e articulado, foi chefe de gabinete no começo do mandato do então deputado estadual Reny Borsatto, em 1995.