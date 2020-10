Crepúsculo do Dia da Padroeira reúne os quatro párocos platinenses

Além de outros dois sacerdotes também icônicos do município

Terminando o dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, os Padres das quatro Paróquias de Santo Antônio da Platina se reuniram em frente ao monumento a Nossa Senhora Aparecida do lado da prefeitura, na rua Marechal Deodoro, centro da cidade.

Aconteceu a oração do Santo Terço.

Crepúsculo (do termo latino crepuscŭlum) ou lusco-fusco são os instantes em que o céu próximo ao horizonte no poente ou nascente toma uma cor gradiente, entre o azul do dia e o escuro da noite.

Normalmente, acontecem no instante em que o Sol, “ao nascer” ou “se pôr”, encontra-se escondido porém próximo à linha do horizonte, iluminando as camadas superiores da atmosfera.

Em vivência de comum-união junto dos fiéis presentes motivaram a participar desse momento de bênção com a Mãe do Céu, os sacerdotes José Antônio, Pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, e os vigário padres Rosenei Marcelino e Clodoaldo, padre Héliton Ribeiro, pároco da Paróquia São José, padre Marcos Paulo, pároco da Paróquia São Judas Tadeu e padre Marcelo Mendes, pároco da Paróquia Santa Filomena (Fotos: Alex Gonzaga/Pascom).