Cresce setor imobiliário no Norte Pioneiro

Proximidade com Londrina aquece segmento

Londrina mantém o mercado imobiliário com altos índices de recuperação e em momentos propícios para investimentos, enquanto isso, na mesorregião do Norte Pioneiro há muitos investimentos, em especial em Santo Antônio da Platina.

Um exemplo é o edifício Casa Reserva (fotos), de 19 andares, que está sendo erguido na avenida Frei Guilherme, em Santo Antônio da Platina, e será o mais alto da cidade e da região.

Considerado o maior empreendimento em imóveis, o Casa Reserva Residencial, tem investimento que ultrapassou a casa dos R$ 26 milhões, ademais a Pro Tork (Siqueira Campos) está realizando investimento de mais de 100 milhões em uma nova fábrica de pneus, como um reflexo do aquecimento da economia.

É obvio que o setor imobiliário deve se planejar e se situar em regiões estratégicas, a Mesorregião Norte Pioneiro Paranaense sempre foi muito cobiçada em âmbito nacional e internacional por diversas empresas, tendo em vista sua atipicidade em relação as demais regiões do pais.

CONHECENDO A MESORREGIÃO NORTE PIONEIRO

Essa região conta com 546.167 habitantes e possui uma extensão territorial de 15.727 quilômetros quadrados em 46 municípios, com destaques em Ibaiti, Siqueira Campos, Santo Antônio da Platina, Wenceslau Braz, Jacarezinho, Cornélio Procópio e Carlópolis.

Embora propício para a produção de cafés em grãos verde conhecidos mundialmente, o local oferece feiras anuais e internacionais de café, além de outras opções de turismo, como pular de paraquedas, parques, trilha, cachoeiras etc.

Nota-se que seu turismo é voltado para categorias de aventura e natureza, conhecido como Ecoturismo ou Turismo de Natureza, essa modalidade no brasil cresce em torno de 15 % a 25 % todos os anos.

Em 2018, dados divulgados demonstram terem sido gerados mais de 80 mil empregos, sendo o equivalente de R$ 2,2 bilhões de renda e mais de R$ 8,6 bilhões em vendas, dentre essas destaca-se os investimentos e as aquisições nos terrenos em Londrina.

PARTICIPAÇÃO DE LONDRINA NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO NP :

Apenas a população de Londrina é estimada em 569,733 pessoas, seu território equivale uma extensão territorial de 1.652,569 quilômetros quadrados. Também o foco do município também é voltado ao turismo que influencia diretamente e indiretamente em mais de 200 municípios vizinhos, resultando um impacto em 4.500.000 habitantes.

Todo essa situação positiva é advinda principalmente do Turismo da Natureza, haja vista a importância de seu bioma que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) é definido como “um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria”, neste caso estamos relatando sobre a Mata Atlântica, que é a principal servidora do ecoturismo da região que foi certificado com a categoria máxima de desenvolvimento turístico do País.

Os imóveis londrinenses não estão somente voltados aos alugueis, mas como também para os apartamentos à venda em Londrina, que em determinadas épocas do ano podem ser encontrados com descontos de até 47%.

REFLEXOS NO SETOR IMOBILIÁRIO

Pesquisas revelam que as velocidades de venda de imóveis em Londrina é superior a 80% em relação a outras regiões nacionais, não são apenas os índices de velocidade de venda que se destacam como também a velocidade na entrega que não são superiores a 30 meses.

Inclusive, o NP conta com a Associação dos Corretores do Norte Pioneiro que recentemente afirmou estar trabalhando com o auxílio de recursos avançados em projetos de valorização profissional, promovendo cursos, palestras, formações técnicas e outros. O intuito do projeto é capacitar o corretores e as empresas para a promoção de um crescimento econômico eficaz e diferenciado.

OS FUTUROS INVESTIMENTOS BILIONÁRIOS

O primeiro investimento que podemos salientar é da Construtora Yoshii, que afirmou investir mais de R$ 1 bilhão em projetos imobiliários, cumpre destacar que já possui uma sede em Londrina, a mesma se utiliza de alta tecnologia em suas construções e é responsável pela maior parte da entrega dos imóveis da região, além da promoção de diversos eventos beneficentes.