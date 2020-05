Criado grupo ‘Segurança do Campo’ com apoio da Polícia, MP e prefeitura

Ruralistas se ajustam com organismos públicos no combate ao crime

Lideranças da agropecuária do Norte Pioneiro promoveram encontro na tarde de quinta-feira, dia sete, no Centro de Eventos de Santo Antônio da Platina, às margens da BR-153. O objetivo foi reunir também forças da segurança pública e alinhavar formas de combater os frequentes crimes cometidos na zona rural da região. Ao final, entre as decisões, a ampliação de um grupo de WhatsApp já existente num núcleo denominado Segurança do Campo, através do qual serão divididos custos para a criação de uma Central de Monitoramento.

Também várias medidas ficaram para os próximos dias, mas sem dispersão para uma postura unida com apoio da prefeitura platinense, dos órgãos policiais e do Ministério Público. A ideia é otimizar os cuidados do setor na área rural.

O encontro teve a participação do presidente do Sindicado Patronal Rural, José Afonso Junior; do prefeito Professor Zezão;da promotora de Justiça Kele Cristiane Diogo , do comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, tenente-coronel Luiz Francisco Serra; comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, Marcos Fernando Sanches Alarcon; do líder ruralista Luis Ferroni, coronel Airton Diniz, capitão Jaquetti, deputado federal Pedro Dedoni Lupion, do presidente e do vice da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Luiz Januário e Frans Lomman; do secretário municipal de Agricultura, Pecuária e do Meio Ambiente, Luiz Carlos da Silva; diretor do sindicato e ex-chefe da 12ª SubDivisão Policial de Jacarezinho, Gustavo Teixeira, pecuarista Fernando Xavier, produtores rurais Edson Gaudêncio, Jaiminho Maia Filho, Paulo e Lígia Buso,Ricardo Afonso, Cezinha Arantes, Anete Lima, entre outros. Suporte do evento ficou a cargo de Ediane Siqueira.

Afonso Junior defendeu comprar um carro para a PM à disposição só do campo.

Serra reforçou a importância da Inteligência e da tecnologia. Destacou também a importância do aplicativo 190, que faz uso de geolocalização – tecnologia que identifica a localização geográfica do aparelho que solicitou a equipe policial. E com isso oferece maiores informações para a Polícia Militar desenvolver planos de implementação específicos de policiamento, bem como precisão do local da ocorrência, reduzindo a dificuldade de localizar endereços em Zona Rural.

Kele defendeu a volta da Patrulha Rural como havia no passado.

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO

O Comandante da 4ª Cia. PM, Cap. Alarcon, destacou que o policiamento vem sendo intensificado na Zona Rural com equipes de Rádio Patrulha, Agência de Inteligência, equipe ROTAM e Canil. Ainda, enfatizou que a participação da comunidade é importante, por meio de denúncias que busquem identificar a presença de suspeitos nas propriedades rurais.

As0tr .