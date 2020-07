Criança de 12 anos vendia maconha em Carlópolis

Conselho Tutelar foi acionado por causa do ato infracional

Um menor de 12 anos foi apreendido nesta terça-feira, dia sete, com maconha na rua Benedito Sales, em Carlópolis.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o menino foi abordado na praça central da cidade, com quatro buchas da droga. Dinheiro também apreendido estava no bolso da sua blusa.

A criança afirmou que pegou a droga no bairro Vista Alegre para revender. Conselho Tutelar foi acionado na sequência de sua apreensão.