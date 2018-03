Crianças de famílias excluídas recebem aulas de informática

Alunos do Projeto Piá de Ibaiti

São duas turmas no período da manhã e duas turmas no período da tarde, num total de 44 alunos na faixa etária dos 9 aos 12 anos. As aulas são ministradas duas vezes por semana pelo professor Willian de Moura Bueno Vidal na Biblioteca Cidadã. O curso começou nesta quinta-feira (1º), e segue durante todo o ano letivo.

Com a direção da professora Valquíria Maria Loiola Ribeiro, a proposta do curso de informática do Projeto Piá é promover oportunidades de aprendizado para as crianças dos projetos e programas sociais.

O Projeto Piá de Ibaiti, está localizado na Rua Rui Barbosa, próximo ao terminal rodoviário e atende crianças a partir de 5 anos de idade até 12 anos, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do programa do Governo Federal.

O público alvo são crianças beneficiários do Programa de Transferência de Renda do Bolsa Família.