Ele confessou que usava droga e bebia enquanto assediava vítimas

Na tarde desta quinta-feira, equipe da Polícia Civil composta pelo delegado Rafael Guimarães e investigadores deram cumprimento a mandado de busca e apreensão em Guapirama, em razão de investigação envolvendo a prática do crime de importunação sexual por morador local contra mulheres de Santo Antônio da Platina.

Segundo o relato de duas vítimas platinenses, em janeiro deste ano um indivíduo começou a fazer diversas ligações por vídeo por meio do aplicativo Messenger do Facebook e quando as vítimas atendiam o doente começava a gemer e se masturbar.

Após diligências investigativas, foi identificado e o delegado representou pela busca e apreensão domiciliar, tendo parecer favorável pelo Ministério Público e autorizada pelo juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina.

No local do cumprimento da busca, os policiais civis apreenderam o celular e também 18 gramas de maconha.

O indivíduo, de 21 anos, foi interrogado e confessou ter se masturbado nas ligações de vídeo, porém alegou que eram as vítimas que ligaram fazendo xingamentos e por isso praticou o ato libidinoso, bem como alegou que a droga apreendida é para consumo próprio e no dias dos fatos teria ingerido bebida alcoólica e fumado a erva.

Informalmente outras vítimas também procuraram a delegacia, mas ficaram com receio de se expor e não formalizaram registro de ocorrência.

O delegado indiciou o suspeito pela prática do crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 01 a 05 anos.