Criminosos saqueiam carne de carreta tombada em Wenceslau Braz

Nesta segunda-feira na PR-092

Aproximadamente 15 toneladas de carne bovina foram saqueadas após o tombamento de uma carreta (placas de Várzea Grande,MT) em torno das 6h15m desta segunda-feira, dia três, no KM 294 da PR-092 (Rodovia Parigot Souza),em Wenceslau Braz. Até o meio da tarde, não havia mais nenhum quilo da carga.

O local, uma subida onde o motorista perdeu o controle na terceira faixa por motivos desconhecidos, foi dominado por dezenas de carros e pessoas que, sem o menor pudor, recolheram as cargas da parte refrigerada da carreta numa ação criminosa (fotos).

Muitos levaram as peças nas costas.

O condutor, de 33 anos, estava sozinho e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência à Santa Casa de Misericórdia de Siqueira Campos, mas foi liberado ainda na parte da manhã.

A Polícia Civil vai abrir inquérito para identificar os saqueadores.

Foram necessários três guinchos para resgatar a carreta (vídeo).