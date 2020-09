Cristiano Diniz é pré-candidato a vereador por Siqueira Campos

Ele é produtor rural e trabalha com goiabas no Norte Pioneiro

Filiado ao PDT o pré-candidato a vereador Cristiano, com apoio do deputado federal Toninho do (PROS) vai disputar uma cadeira no legislativo siqueirense ao lado dos pré-candidatos a prefeito, já aprovados em convenção, Luiz Henrique Germano (PSD) e vice Paulo Leite dos Santos ‘Paulão’ (PSL).

Morador do Balneário da Alemoa desde 2010, Cristiano é agricultor produtor de goiaba, cursou o ensino médio completo, filho de Gentil Diniz e Maria de Lurdes Diniz, que sempre trabalharam em lavoura de café no em torno do Balneário. Foram morar em Curitiba, mas jamais esqueceram as raízes aqui deixadas, e, 2008 decidiram voltar para o lugar onde se criaram e trabalharam e aqui novamente estabeleceram residência.

Cristiano já com tendências políticas tem como parceiro o deputado federal Toninho do (PROS), que em 2018 conseguiu para a comunidade alemoense uma ambulância OK Sprinter para atender a demanda, porém essa conquista veio para Siqueira Campos, mas, nunca chegou ao Balneário.

O deputado Toninho afirmou apoio ao pré candidato a vereador Cristiano, “o Cristiano sempre esteve ao meu lado tanto aí na Alemoa, como quando esteve aqui em Curitiba (Fazenda Rio Grande). É possível identificar uma pessoa que tem vontade de lutar pela sua comunidade e o Cristiano tem essas características, é dinâmico, daí entendo que como vereador vai fazer um grande trabalho pela sua comunidade. Pode contar comigo Cristiano, que vamos juntos, fazer grandes obras em favor dessa gente magnífica”, ressaltou o deputado.

“São coisas do destino” diz Cristiano, “tínhamos muitos lugares para escolhermos quando decidimos sair de Curitiba, porém escolhemos o lugar de nossas raízes e, é por esta comunidade que vou lutar ao lado dos pré-candidatos Germano e Paulão, para recolocarmos a nossa Siqueira Campos e o nosso querido Balneário da Alemoa, em lugar de destaque, trazendo muitas obras de interesse para toda a comunidade”, diz Cristiano.