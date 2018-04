Cultura abre inscrições para o 1º Fescan Kids de Ibaiti

Show de talentos direcionado ao público infantil

Estão abertas as inscrições para o Primeiro Fescan Kids (Festival da Canção Mirim de Ibaiti).A primeira eliminatória acontece no dia 27 de abril, a segunda dia 25 de maio e a grande final será no dia 22 de junho no Ipê Club de Ibaiti.

As inscrições seguem até o dia 15 de abril na Casa da Cultura, na Rua Dr. Francisco de Oliveira, ao lado do Corpo de Bombeiros.

Informações pelo telefone (43) 3546-6213.

A iniciativa é do Departamento de Cultura e Eventos com apoio da Prefeitura de Ibaiti.É um show de talentos direcionado ao público infantil.

Os candidatos poderão inscrever suas canções nos gêneros: Sertanejo raiz, Música Popular Brasileira (MPB), Rock, Pop Music e Sertanejo universitário.

Os três primeiros colocados gravarão uma música e um vídeo.