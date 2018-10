Curso de debate Adequações Curriculares em Andirá

Novas perspectivas pedagógicas para a educação especial inclusiva

Professores, diretores, coordenadores de centros de Educação Infantil, estagiários e representantes de diversas áreas da Educação, participaram na noite desta segunda-feira, dia oito, no Cine Teatro São Carlos, de um curso de capacitação. Foi ofertado, gratuitamente, numa parceria da Secretaria Municipal de Educação com a Faculdade São Braz.

A ação conjunta teve como meta debater o tema: “Adequações Curriculares: um guia para nortear a prática pedagógica”, ministrado pela Professora Mestre em Educação Especial, Wania Aparecida Boer. O evento marcou pela apresentação de novos paradigmas discursivos sobre os temas curriculares, principalmente aos que tangem a educação especial inclusiva.

Com longa experiência de 40 anos em gestão escolar e docência, a professora instigou os participantes à reflexão sobre as metodologias aplicadas,hoje,no sistema de ensino, e as intersecções necessárias para ampliar a dinamização do professor de ensino aprendizagem.O debate permeou por fundamentos, áreas e apresentação de novas ferramentas; além disso, destacou sobre a necessidade do professor mobilizar planejamentos pedagógicos não homogêneos e, sim, atuar na educação direta, atendendo as demandas e necessidades específicas de cada aluno.

A Secretária Municipal de Educação, Laudicéa Mello Pereira, participou do encontro . Ela abriu o evento, enaltecendo a importância da rede estarem aberta a ampliação de conhecimentos para melhorar, cada vez mais, o sistema de ensino e a evolução educacional dos alunos. Ela agradeceu o apoio e disponibilização da pesquisadora e professora da instituição, pelo fomento da reflexão científica. No final, o gerente da Faculdade São Brás, Alef Javarini; juntamente com a Professora e representante do pólo da faculdade em Andirá, Sarah Daniele Oliveira Ramos, sortearam bolsas de estudos aos presentes. O urso agradou bastante os participantes que destacaram o alto nível do debate e a apresentação de novas metodologias.