Curso gratuito de Pintor de Obras em Santo Antônio da Platina

Inscrições abertas

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o SENAI oferece o curso de graça de Pintor de Obras.

Os interessados podem se inscrever no CREAS (Rua 7 de Setembro, 922, em frente a Igreja Metodista Central).

As vagas estão abertas até o dia 28 de janeiro, quando começam as aulas e sempre acontecerão das 19 às 22h30 na sede do SENAI com os pré-requisitos de 15 anos e mínimo de Ensino Fundamental Incompleto.