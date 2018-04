Curso gratuito traz orientações para Imposto de Renda 2018

Nos polos da Unopar de Ibaiti e Santo Antônio da Platina

A hora de entregar a declaração do Imposto de Renda 2018 chegou e você ainda tem alguma dúvidas sobre o processo? A Unopar Ibaiti e Santo Antônio da Platina promovem um curso gratuito, aberto à comunidade, que vai abordar os principais assuntos acerca do tema, entre eles: Aspectos gerais sobre a declaração do Imposto de Renda; Software e aspectos operacionais; Regras que norteiam o processo de entrega das declarações.

O curso é promovido por acadêmicos e professores de Administração e Ciências Contábeis, e servirá como projeto de extensão da universidade. Será transmitido nos dois polos simultaneamente conforme dados abaixo:

Curso Orientações sobre o Imposto de Renda 2018.

Local: Polo Unopar Santo Antônio da Platina

Cinco de abril (quinta-feira) às 20h30.

Inscrições gratuitas no link: http://bit.ly/ir2018unopar

Vagas limitadas.

Maiores informações: Unopar Ibaiti

(43) 3546-3715 / 98447-3536

Unopar Santo Antônio da Platina

(43) 3534-7399 / 99662-0002.