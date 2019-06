Curso preparatório da Polícia Militar

Seguem informações detalhadas

Existem informações garantindo que o próximo concurso para PM no Paraná será em setembro próximo.

O curso especial para esse concurso, em Santo Antônio da Platina, terá o início de suas aulas no dia 22 de junho, com turmas de segunda a quinta-feira, e aos sábados em período integral (dia todo). As disciplinas realizadas durante a formação serão Português, Redação, Matemática, História, Geografia, Atualidades, Informática e Estatuto da Criança e Adolescente.

A profissionalização contará com professores especialistas nas áreas designadas.

Duração de três meses.Aulas na Faculdade Fanorpi. Tendo previsto salário inicial para PM de R$ 4.180,00 para o aluno já formado ao término.

Para se engajar nos estudos, o candidato terá investimento de R$ 280,00 a mensalidade turma na semana e R$ 200,00 a mensalidade turma aos sábados, ou em até seis vezes no cartão. Não perca essa oportunidade e prepare-se para obter bons resultados no processo seletivo.

Para mais informações, basta entrar em contato com os números: (43) 9 9665-6243 ou (43) 3534-4177.