A Edição Verão da Super Copa Pro Tork Integração de Velocross teve a primeira de suas duas etapas realizada no fim de semana, dias 6 e 7 , em Contenda (PR). E além de patrocinar a disputa, que contou ainda com provas promocionais de motocross, a maior fabricante de motopeças da América Latina também foi destaque com seus pilotos.

Rafael Faria mandou ver no Centro de Treinamento Cabanha Tabatinga ao vencer a categoria principal de ambas modalidades, MX Pró e VX1. “Muito bom começar a temporada com vitória. Na MX Pró larguei em segundo, mas logo assumi a ponta, bastando administrar. E na VX1 consegui sair na frente após a queda do gate, abrindo boa vantagem”, explica.

A Pro Tork ainda conquistou bons resultados com os atletas: Alex Júnior – primeiro colocado na 250cc Pró e terceiro na VX1; Matheus Zerbatto – segundo na VX1 e terceiro na MX Pró; Fábio de Lucena Brito – segundo na VX4 Nacional; Jocimar Ferreira – terceiro na Força Livre Nacional; e Guilherme Roberto da Silva – segundo a cruzar o arco de chegada na VX3 Importadas.

De volta as suas cidades, os pilotos retomam o treinamento físico e com motocicleta para se prepararem para a final da Edição Verão da Super Copa Pro Tork Integração de Velocross.

A data deve ser divulgada em breve pela organização e pode ser conferida através do site eventos.sportbay.com.br no qual também serão feitas as inscrições pelos participantes.

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay