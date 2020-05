Damásio lança preparatório para concurso da Polícia Civil com valor especial

Especializada e com descontos especiais para cursos de Investigador, Papiloscopista e Delegado

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) publicou na última semana o edital do concurso público para contratação de 400 novos servidores. Com cargos concorridos e uma prova conhecida por exigir um alto grau de conhecimento, é recomendado que o candidato se prepare com antecedência e se dedique muito à rotina de estudos.

Damásio Educacional é uma instituição conceituada e especializada em cursos preparatórios para carreiras públicas, com percentuais de aprovação acima da média e acaba de lançar duas modalidades específicas para o concurso da Polícia Civil do Paraná. A unidade de Umuarama está com uma oferta especial, com desconto de 15% para ambos os cursos, com pagamento à vista ou parcelado.

As aulas são 100% online, e as matrículas já estão abertas. O curso preparatório inicia no dia 14 de abril, porém, o aluno que iniciar os estudos após esse período, continuará com o material à disposição para assistir posteriormente.

Reta Final

Investigador e Papiloscopista

Para os dois cargos a remuneração oscila entre R$ 5.588,05 (inicial) e R$ 11.170,54 (final) e é exigido do candidato nível superior em qualquer graduação. Serão 300 vagas para Investigador e 50 vagas para Papiloscopista. As provas ocorrerão em 26 de julho.

Investimento: Em até 12 vezes de R$ 41,65 no cartão Consulte condições para matrículas no boleto.(desconto de 15% já incluso).

Delegado

Para concorrer ao cargo de delegado, o candidato deve possuir formação em Direito. São 50 vagas. A remuneração inicial é de R$ 18.280,05.

Investimento: em até 12 vezes de R$67,15 no cartão. Consulte condições para matrículas no boleto (desconto de 15% já incluso).

Diferenciais

Além de um time de professores de altíssimo nível, composto por delegados, servidores públicos e advogados, o curso Reta Final contempla o inscrito com mentoria, visando orientar os estudos nas semanas finais e aumentar o desempenho na prova objetiva.

Outro bônus é a ferramenta Pergunte ao Professor, que permite o envio de dúvidas sobre os temas abordados em aula, disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem durante todo o período do curso.

As aulas possuem acelerador de vídeo, funcionalidade que permite acelerar ou reduzir o tempo do vídeo da aula.

