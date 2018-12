Daqui a pouco finalíssima da Sul Americana na Arena Vegas

No centro de Santo Antônio da Platina

Vegas Pub fica na avenida Oliveira Motta, no centro platinense.

O telefone é (43) 3534-7406.

Nesta quarta-feira, dia 12, às 21h45m, será a histórica finalíssima da Copa Sul-Americana, que será disputada no mais moderno e seguro estádio do planeta, o Joaquim Américo, a icônica Arena da Baixada, em Curitiba.

Quem gosta de esporte no mundo todo estará ligado neste jogo, que vale uma vaga na Libertadores de América 2019 e também assegura o adversário contra o River Plate, na Recopa em fevereiro do ano que vem.

O Furacão, na Colômbia, empatou em 1×1 com o Junior Barranquilla no primeiro jogo da decisão do torneio internacional. Na partida de volta, nesta quarta-feira (12), a Arena da Baixada é o grande trunfo da equipe na era Tiago Nunes.

El Paranaense precisa de um resultado positivo para ser campeão. Qualquer empate leva a decisão da taça para a prorrogação e, se necessário, para as penalidades.

