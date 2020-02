Esguia e simpática tem apenas 20 anos

Lara Maria Santos Ribeiro Coscarelli (fotos) estuda Letras (Espanhol) na UENP`(Universidade Estadual do Norte do Paraná), em Jacarezinho.

No frescor dos seus 20 anos, a deusa trabalha como professora na escola Jean Piaget.

Agora, emerge simplesmente maravilhosa como a nova Gata da Semana.