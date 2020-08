Decreto restabelece horário normal do comércio em Ibaiti

Um novo decreto publicado na noite desta sexta-feira, dia 21, no Diário Oficial do município (na internet) flexibiliza a abertura no comércio de Ibaiti. O documento foi assinado pelo prefeito Antonely Carvalho (foto).

Com a publicação do decreto 2092, no Diário Oficial 1731, o comércio em geral (atividades não consideradas essenciais), poderão restabelecer seu horário normal de funcionamento observando o toque de recolher que continua das 22h (vinte e duas horas) de um dia, até às 5h (cinco horas) do dia seguinte.

Nesse período, as pessoas devem permanecer em suas residências, mantendo-se o distanciamento social(Texto: Gilson Santos).