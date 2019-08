Definidas atrações da Marcha da Diversidade ALGBTI+ em Jacarezinho

Programação variada

A ONG (Organização Não Governamental) Núbia Rafaela Nogueira foi fundada em 2017 em Jacarezinho, e desde então vem organizando ações em prol da comunidade ALGBTI+ da cidade e região. No próximo dia 15 de setembro, um domingo, promoverá oito horas seguidas de apresentações culturais na sua 2ª Marcha Cultural da Diversidade, após o sucesso da primeira edição que contou com mais de mil pessoas pelas ruas da cidade.

“Ano passado compartilhamos um evento público, gratuito, diverso, propagando o amor e sem nenhum tipo de ocorrência policial”, disse o vice-presidente da ONG, Renan Bonito (no centro da foto principal durante a 1a. Marcha com a Madrinha e Padrinho da edição: Dinda Fabrícia e Abel).

Para 2019, assim como em 2018, haverá artistas de outras 13 cidades se apresentando no evento de domingo, sendo das cidades de Curitiba, Londrina, São Paulo, Bandeirantes, Andirá etc. Além da participação de artistas locais como da Escola de Samba Cruzeirinho e da Acadêmicos Capiau.

A programação – inteiramente gratuita – foi pensada em toda a população, proporcionando eventos culturais, mas também na área da saúde, direito e educação, entre os dias 12 e 15 de setembro. Este ano o tema do evento é “Não aos retrocessos. Revivendo Stonewall! Por Marshas, Marielles e Dandaras!”, fazendo referência à comemoração de 50 anos da Rebelião de Stonewall, que foi uma série de manifestações da comunidade LGBT contra as leis, opressões e violências que sofriam cotidianamente nos Estados Unidos.

Após a rebelião, a militância e as organizações se fortificaram em prol da luta dos direitos de toda esta população. Também presta uma homenagem as mulheres LGBT´s Marsha P. Jhonson, Marielle Franco e Dandara Kettley, que foram assassinadas.

Confira abaixo a programação completa:

2ª. MARCHA CULTURAL DA DIVERSIDADE ALGBTI+ DE JACAREZINHO

Toda as atrações são gratuitas.

DIA 12 – Quinta-feira

13h às 16h – MUTIRÃO SOCIAL DE SAÚDE COLETIVA na Praça Rui Barbosa, em parceria com a Prefeitura Municipal de Jacarezinho, SESC e SENAC. Realização de testes de glicemia, Hepatites, Sífilis, HIV etc.

20h – ESPETÁCULO TEATRAL – “Grazzi Ellas” com Mel Campus (Cia. Teatro de Garagem de Londrina/PR) no Teatro CAT – Arena. Gratuito, distribuição de ingressos uma hora antes. Doação espontânea de 1kg/litro de alimento. Classificação etária: 18 anos.

DIA 13 – Sexta-Feira*

13h às 17h – Palestra “SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO LGBT+” com Lucas Siqueira – Grupo Dignidade (Curitiba/PR). Mediação Marcos Turatti – Comissão da Diversidade Sexual OAB Jacarezinho. Local: Salão Nobre da UENP (R. Padre Mello, 1200)

19h às 22h – Palestra “GÊNERO E TRANSEXUALIDADE NA POLITICA ATUAL” com Jonas Maria (São Paulo/SP). Contribuição: Pedro Otávio. Local: Salão Nobre da UENP (R. Padre Mello, 1200).

*As palestras contarão com certificação de horas complementares.

DIA 14 – Sábado

15h às 20h – Evento parceiro: “3ª. SONZERA NA PRAÇA”, com diversas apresentações e atividades culturais. Local: Praça São Benedito (R. Costa Júnior, 390)

20h30 – Aquecimento pra 2ª Marcha na Cleto’s Petiscaria (Av. Brasil, 55).

Dia 15 – Domingo

14h às 22h – 2ª. Marcha Cultural da Diversidade ALGBTI+ de Jacarezinho.

Concentração às 14 horas na UENP CCHE/CLCA (R. Padre Mello, 1200). Marcha pela Av. Manoel Ribas e Getúlio Vargas em direção à Praça Rui Barbosa. Programação cultural até as 22 horas, com a comercialização de comidas, bebidas e espaço para crianças.

Apresentadores: Renan Bonito (Vice-Presidente da ONG), Gangrena (Londrina) e Brenda Montila (Curitiba).