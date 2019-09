Definida comemoração dos 72 anos de Ibaiti (vídeo)

Cavalgada será num domingo

A Sefesti( Semana Festiva de Ibaiti) será promovida entre sete e dez de novembro (de quinta-feira a domingo)

O show de quinta-feira, dia sete, será com João Bosco e Vinícius; na sexta, dia oito, será a vez da dupla Cézar e Paulinho; sábado, dia nove Loubet (foto e vídeo) e no domingo, dia dez, Cavalgada e o show/baile com Os Pirilampos.

A entrada será gratuita em todos os dias.

Parque de diversões.

Rodeio profissional em touros.

Praça de alimentação.

Camarotes VIPs.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho, junto com o vice, Ulisses Mingote, vereadores, comissão organizadora, voluntários e entidades esperam milhares de pessoas de todo o Norte Pioneiro.