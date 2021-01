É esperado o fim da pandemia até no máximo o meio deste ano

De dois a seis de setembro serão promovidas as atrações da Frutfest em Carlópolis. Antes de mais nada, é oportuno esclarecer que qualquer evento deste ano é previamente agendado para garantia de data e agenda dos artistas que se apresentarão, sendo que a FrutFest será no segundo semestre. Portanto até lá é aguardado que a pandemia que tenha passado.

O evento obedecerá todas as normas de segurança sanitária.

A secretaria municipal de Turismo faz uma enquete na internet para avaliar quais atrações se apresentarão no palco principal.

A segunda enquete é Matheus e Kauan X Maiara e Maraísa.

Até o fim da semana, todas as enquetes estarão publicadas para o fechamento definitivo da grade de shows e celebração dos contratos.