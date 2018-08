Definida empreiteira que construirá centro cirúrgico de Wenceslau Braz

Construção começa em setembro com prazo de execução de 180 dias

Está definida a empreiteira que realizará as obras do novo centro cirúrgico do Hospital São Sebastião. Na manhã desta segunda-feira, dia seis, uma licitação determinou a Alvorada, de Tomazina, como a responsável pela construção mais esperada em Wenceslau Braz nas últimas décadas.

A empresa, que já tocou outras obras públicas no município, apresentou proposta de R$ 954 mil para realizar o projeto, com prazo de execução de 180 dias. O processo deverá ter os últimos trâmites burocráticos durante as próximas semanas e a obra deve ter início em setembro.

Agradeço a direção do hospital que lutou arduamente para que essa obra se concretizasse, agradeço à câmara de vereadores pelo apoio incondicional e toda nossa comunidade que deseja ver logo a unidade realizando partos e cirurgias”

O prefeito Paulo Leonar, que fez questão de acompanhar a licitação, comemora mais uma grande conquista para Wenceslau Braz. “Hoje tivemos mais um passo da realização de um sonho que é de todos nós. No ano que vem teremos enfim nosso centro cirúrgico e nossa maternidade. Vamos voltar a ter crianças brazenses e vamos ter um novo patamar na questão saúde pública, com o hospital maior e com mais serviços que esta obra irá proporcionar”, pontua.

“Também quero agradecer e parabenizar toda a direção do hospital que lutou arduamente para que essa obra se concretizasse, agradeço à câmara de vereadores pelo apoio incondicional e toda a nossa comunidade que quer ver logo nosso hospital realizando partos e cirurgias”, completa o prefeito.

LIBERAÇÃO DO RECURSO – O município está sem centro cirúrgico desde 2013, quando a antiga estrutura foi interditada pela vigilância sanitária e posteriormente demolida. Desde então não são realizados procedimentos cirúrgicos em Wenceslau Braz.

Paulo Leonar sempre garantiu que sua gestão tinha na reconstrução do centro cirúrgico como uma das prioridades e agora a obra está prestes a ter início.