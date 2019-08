Definida programação dos 105 anos de Santo Antônio da Platina

A partir do dia 16 deste mês

Está confirmada a programação das comemorações dos 105 anos de emancipação política de Santo Antônio da Platina. A data principal e que é feriado será 20 de agosto, uma terça-feira.

Começa no dia 16/08(sexta-feira), com Show dos Chorões da Madrugada na Casa da Cultura a partir das 20h30m.

Dia 17 (sábado) – Culto de Comemoração aos 105 anos da cidade promovido pelo COPSAP (Conselho de Pastores de Santo Antônio da Platina) às 19h30m na Casa da Cultura.

Dia 19 – Praça de alimentação a partir das 18 horas em frente da Igreja Matriz, e às 21h30m Show com a Banda Oz (foto abaixo).

Dia 20 (terça-feira) Festival de Fanfarras a partir das 8:30, com participação das Escolas Apae, Santa Terezinha, Ofélia, Maria Dalila, Tiradentes e Edith.

A partir das 13h30m , Rua do Lazer.

Às 15h30m Apresentação de Zumba , com a Professora Heloara Pimentel (foto abaixo), da Academia Femina Fitness.

Às 16:30 Show com a Banda Donna Loka.

Às 19h30m celebração de missa na Igreja Matriz em comemoração aos 105 anos.

Às 21 horas Show de encerramento da festa com a dupla Eraldo e Moreno.