Definido campeão da Copa Unopar/ MM de Futsal em Wenceslau Braz

Turismo São José / Farmácia Cristo Rei vence competição

O Turismo São José / Farmácia Cristo Rei é o campeão da Copa MM / Unopar de Futsal 2018. Em uma grande decisão disputada na noite desta quinta-feira, dia oito, a equipe de Wenceslau Braz venceu o Marra Futsal, de Joaquim Távora, por 5×1 e garantiu a festa de sua torcida.

Com o ginásio mais uma vez completamente lotado (antes mesmo da bola rolar os ingressos se esgotaram), a expectativa era grande em torno de duas equipes recheadas de atletas de renome no futsal nacional, casos do goleiro Di Fanti, do fixo Issamu e do ala Rubinho, pelo lado do Marra, assim como os alas Jhonathan, Fussa, Bob e do pivô Clade, pelo lado do Turismo São José / Farmácia Cristo Rei.

Dentro de quadra, apesar de muito equilíbrio, o time de Wenceslau soube aproveitar as oportunidades e teve frieza para segurar o jogo e se sagrar pela primeira vez como campeão regional de futsal.

Com chave de ouro termina um campeonato brilhante, sem dúvida o maior da história de Wenceslau Braz e um dos maiores de todo o interior do Paraná.

O JOGO – Após um começo tenso, de poucas oportunidades, Issamu mostrou porque é um dos maiores nomes do futsal paranaense nos últimos anos e abriu placar para o Marra em um golaço de calcanhar.

O Turismo São José / Farmácia Cristo Rei cresceu na partida e, após duas defesas milagrosas do goleiro Di Fanti, conseguiu empatar e virar o placar em pouco tempo.

Antes do fim do primeiro tempo, em uma bobeada do Marra, a equipe brazense ampliou para 3×1.

Na volta para o segundo tempo o Marra voltou determinado a tirar a diferença, mas aí mais uma vez brilhou a estrela do goleador Clade, assim como já havia acontecido na semifinal.

Primeiro em um contra ataque fatal e depois em uma roubada de bola quando o Marra fazia o goleiro-linha o camisa 9 do Turismo São José / Farmácia Cristo Rei marcou duas vezes.

A partir daí a pressão foi grande, mas contando com mais uma atuação segura do goleiro Jaca, o Turismo São José / Farmácia Santa Cruz teve frieza para se defender até o fim e comemorar o título.

A competição teve início há duas semanas com oito equipes divididas em dois grupos.

Além do campeão e vice, participaram o Império, Master e VLA / Folha Extra (os três de W. Braz), Barril e FG Sistemas (ambos de Siqueira Campos) e Perfil (de Santo Antônio da Platina, campeão em 2017).

Texto e fotos: Lucas Aleixo