Parceria da prefeitura, UENP, Polícia Científica e Instituto de Criminalística

O município de Jacarezinho, a Universidade Estadual do Norte do Paraná e a Polícia Científica do Paraná definiram o local que abrigará a nova sede do IML (Instituto Médico Legal) e também o Instituto de Criminalística. Na tarde desta terça-feira, dia 23, representantes das instituições se reuniram e estiveram no terreno que deve sediar as obras (fotos).

A área escolhida foi doada pela UENP e fica próximo à Clínica de Odontologia, entre o Conjunto Anita Moreira e o Jardim Panorama. A prefeitura fará a infraestrutura de acessos à nova sede da instituição. O IML de Jacarezinho atua em um prédio locado e agora poderá e enfim ter uma sede própria, que dará melhores condições de trabalho aos servidores e também de atendimento.