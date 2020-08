Definido pré-candidato a vice-prefeito em Tomazina

Rodrigo é sobrinho do ex-chefe do executivo Luiz Faria

Rodrigo Faria (MDB) vereador no seu segundo mandato, que foi eleito pela oposição agora é pré-candidato a vice-prefeito ao lado do pré candidato à reeleição Flávio Zanrosso (MDB) que vai disputar um segundo mandato no município de Tomazina.

Rodrigo que é casado com Michele Loise Bonfim tem dois filhos, já foi funcionário da Pro Tork e Empresa de ônibus Joia, vem de família tradicional na política tomazinense. Seu tio Luiz Faria já foi vereador e prefeito por dois mandatos.

Ele declarou ter sido eleito pela oposição, mas ao longo do seu segundo mandato como legislador, percebeu que os projetos do prefeito Flávio Zan, todos tinham um único objetivo, a comunidade tomazinense como um todo, “votei a favor de todos os projetos que passaram pela câmara, pois como Flávio, eu também quero o bem estar da nossa gente e o desenvolvimento do nosso município, como está acontecendo agora. Então em 2018 após conversa com lideranças do nosso grupo resolvi mudar de partido e ficar ao lado de administrador de visão futurista que está realizando a transformação que todos esperávamos”, disse Faria.

Já no início de 2020 o então vereador aceitou o desafio de colocar o seu nome como pré-candidato ao lado de Zanrosso, “a bem da verdade o grupo pró Flavio, acabou por indicar o meu nome e de pronto aceitei. Quero ao lado do prefeito e da câmara de vereadores realizar grandes projetos, que ainda estão por vir”, afirma.

Sobre o vice-prefeito ser, na maioria das administrações, uma peça figurativa, Rodrigo afirmou que Flávio tem uma visão diferenciada nesta questão. “Flávio é de uma nova safra de administradores que tem uma visão futurista e somar sempre está no seu conceito, daí então com certeza vamos debater novos projetos que atendam como um todo a nossa comunidade”, concluiu Rodrigo (Texto e foto: David Batista).